Програма «Схеми» та її засновниця Наталка Седлецька потрапили до шорт-листів «Телетріумфу» в 2 номінаціях

Програма антикорупційних журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») та її головний редактор і ведуча Наталка Седлецька потрапили до шорт-листів конкурсу «Телетріумф» у двох номінаціях.

Програма «Схеми: корупція в деталях» представлена в номінації «Програма журналістських розслідувань» (також номінуються програми «Гроші» та «Вбивство Павла» – фільм-розслідування програми «Слідство.Інфо»).

Наталка Седлецька представлена в номінації «Ведучий/ведуча програми журналістських розслідувань», де на перемогу також претендують Олександр Дубінський («Гроші», телеканал «1+1») та Юлія Панкова («Інсайдер», ICTV).

«За веденням програми журналістських розслідувань приховується значно більше – це і редагування, і авторство, і розробка кожної теми. У програмі розслідувань ведення відрізняється від інших форматів – це вміння і готовність відстояти кожну тему не лише в момент подачі її з екрану в підводці, а й увесь шлях: від ідеї до пошуку доказів, перевірки фактів, потім публічне відстоювання, коли тиснуть незгодні корупціонери», – зазначили в редакції Радіо Свобода.

Наталка Седлецька – телевізійний журналіст-розслідувач, яка спеціалізується на викритті високопосадової політичної корупції. Переможець низки престижних премій у галузі журналістики розслідувань.

У 2013 році здобула стипендію імені Вацлава Гавела (спільна програма Радіо Свобода та МЗС Чехії) і працювала певний час у Празі у штаб-квартирі Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа. Після втечі президента Януковича взяла активну участь у проекті YanukovychLeaks.

Наприкінці стажування отримала пропозицію від української служби Радіо Свобода підготувати проект нової телевізійної програми розслідувань. Уже в липні 2014 року на Радіо Свобода та телеканалі «UA:Перший» (колишній «Перший національний») вийшов в ефір дебютний випуск програми Наталки Седлецької про велику політичну корупцію і зловживання владою «Схеми: корупція в деталях». Відтоді програма щочетверга виходить в ефірі «UA:Перший» о 20:25.

У грудні 2016 року журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач отримав національну телевізійну премію «Телетріумф» у номінації «Репортер» із розслідуванням «К​оломойський повертається».