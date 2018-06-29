Тендер на ремонт Шулявського мосту з порушеннями розіграли під фірму з орбіти депутата Микитася – «Схеми»

Тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Києві провели непрозоро і з численними порушеннями на користь компанії, пов’язаної із народним депутатом Максимом Микитасем, добре знайомим із міським головою Віталієм Кличком і в минулому відомим столичним забудовником – йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) «Навели мости».

У тендері на 600 мільйонів гривень, який провело комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва», перемогла фірма «Північно-український будівельний альянс», що належить Андрію Якусевичу, помічникові народного депутата Максима Микитася. Поштова адреса цієї фірми збігається із фактичною адресою компанії «Укрбуд Девелопмент», яку Микитась вказував у своїй власності у декларації за 2017 рік.

Також «Північно-український будівельний альянс» від початку 2017 року отримав підрядів на суму близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень від фірми «Укрбуд Девелопмент» і компаній дружини Микитася Наталії. Це – близько 60% відсотків від всіх фінансових надходжень компанії.

Основний конкурент переможця тендеру – фірма «Спецбуд-Плюс» – також отримувала гроші від фірм з орбіти Микитася та його дружини. З 2017 року, за даними «Схем», – понад півтора мільярда гривень, а це більше ніж 90% від усіх її грошових надходжень.

Остаточна пропозиція «Спецбуд-Плюс» виявилася дорожчою на тисячу гривень. Переможцем оголосили ставку фірми «Північно-український будівельний альянс».

На участь у тендері подалися ще дві компанії, однак їх до аукціону не допустили. Заявку «Альтіс-Спецбуд» відхилили через низку невідповідностей поданих документів, а компанії «Мотострой» відмовили через те, що вона подала подібний договір про виконання аналогічних робіт в минулому без додатків до договору.

Однак «Спецбуд-Плюс», яку допустили до фіналу тендеру, так само не мала додатків до договору про аналогічні роботи. Також тендерний комітет заплющив очі і на документи з ознаками підробки, які подала ця фірма, – йдеться у розслідуванні.

Секретар комітету Олена Філатова пообіцяла надати відповідь щодо цього факту пізніше. Максим Калінін, керівник профільного комунального підприємства, що відповідав за проведення тендеру, порадив звернутися з даними фактами до правоохоронців.

Поки одні компанії не були допущені до аукціону через формальні перепони, дві інші – серед яких компанія із фіктивними документами – вийшли у фінал. І обидві виявилися тісно пов’язаними з відомим столичним забудовником, що суперечить закону про захист економічної конкуренції, йдеться у розслідуванні.

Директор «Спецбуд-Плюс» Олександр Єфімчук не відповів по суті на запитання «Схем» про підроблений документ і досвід у роботі над проектами, аналогічними реконструкції Шулявського мосту. Власник компанії-переможця тендеру «Північно-український будівельний альянс» Андрій Якусевич у коментарі журналістам не спростував, що його фірма часто виступає підрядником на забудовних проектах депутата Максима Микитася та «Укрбуду». Заявив, що розв’язку на Шулявці реконструюватимуть своїми силами.

Максим Микитась, на якого виводять обидві фірми, допущені до аукціону, не відповів ані на запит, ані ні на численні дзвінки журналістів з проханням про коментар.

Микитась – народний депутат і відомий столичний забудовник. Він є екс-керівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.

Заступники міського голови Києва раніше визнали: принаймні два будинки комплексу зводять із порушенням Водного кодексу. Водночас сам мер Віталій Кличко неодноразово виступав на захист як «Сонячної Рів’єри», так і корпорації «Укрбуд».

У серпні 2017 року «Схеми» зафіксували, як Микитась разом із Кличком поверталися з Неаполя на чартерному літаку.

Віталій Кличко у коментарі «Схемам» заперечив зв’язки із Микитасем: «У мене товаришів немає, що стосується роботи київської мерії».

На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: «Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить».

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону. Як заявив тоді міський голова, аварійним міст визнаний не був, однак були зафіксовані порушення правил експлуатації