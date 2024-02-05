Служба безпеки Грузії заявляє, що завадила транзиту вибухівки з України до Росії

Грузинські правоохоронці нібито запобігли транзиту вибухової речовини C-4 з України до Росії, заявила Служба державної безпеки (СДБ) Грузії. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

У СДБ стверджують, що вибухівка загальною вагою 14 кілограм надійшла до країни під виглядом акумуляторів електромобілів. Вантаж відправили з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину, він перетнув турецько-грузинський кордон через пункт «Сарпі» 19 січня, заявив керівник Контртерористичного центру СДБ Бача Мгеладзе.

Пунктом призначення вантажу було зазначено Воронеж, три вибухові пристрої вилучили на російсько-грузинському кордоні, проте ще три пристрої «залишили в Тбілісі на конкретній адресі». У СДБ не відкидають, що організатори планували влаштувати теракти і на території Грузії.

Читайте також: Владна партія Грузії висунула Кобахідзе на посаду прем’єр-міністра

СДБ стверджує, що «організатором процесу» був уродженець Батумі, громадянин України Андрій Шарашидзе, який у 2020 році балотувався до міської ради Одеси від партії «Слуга народу», але не був обраний. До процесу, за даними слідства, були загалом причетні семеро громадян Грузії, троє громадян України та двоє громадян Вірменії.

«Що стосується трьох вибухових пристроїв, залишених у Тбілісі, – чи призначалися вони для вивезення до Росії або мали залишитися в Грузії для використання, це визначить розслідування», – заявив Мгеладзе.

У спецслужбі кажуть, що відкрили справу за статтею про «протиправне придбання, зберігання, носіння, виготовлення, перевезення, пересилання або збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв». Втім, до кваліфікації також можуть долучити і статтю про підготовку теракту, що передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Українські дипломати, правоохоронці, а також сам Шарашидзе наразі ситуацію публічно не коментували.