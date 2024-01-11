Церква в Грузії просить змінити ікону, де є фрагмент зі Сталіним

Грузинська православна церква звернулася до дарувальників ікони Матрони Московської з проханням змінити ту її частину, де зображено зустріч святої з радянським диктатором Йосифом Сталіним.

Як зазначили у пресслужбі патріархії, якщо дарувальник не змінить цього фрагмента, то це зробить сама церква. Прохання переписати ікону пов’язали з тим, що зустріч Матрони зі Сталіним не включена до канонічного тексту житія святої.

«Оскільки зустріч Сталіна зі святою Матроною через нестачу доказів не включена в канонічний текст її житія і не визнана Російською православною церквою, яка її канонізувала і провела спеціальне дослідження з цього питання, необхідно змінити згаданий епізод і взяти до уваги інші деталі, пов’язані з іконографією», – наводить 11 січня заяву патріархії Грузинська служба Радіо Свобода.

Ікону, як випливає з повідомлення, передала у дар собору Святої Трійці у Тбілісі проросійська партія «Альянс патріотів». Ікона перебуває у соборі вже кілька місяців.

Увагу на ікону звернули у січні. Незабаром стало відомо, що ікону Матрони Московської облили синьою фарбою. Учасники проросійського руху Alt-Info звинуватили у цьому активістку Нату Перадзе, яка опублікувала ролик із забрудненою фарбою іконою, і прийшли до її будинку з акцією протесту. Поліція запобігла можливому нападу на Перадзе, яка пізніше розповіла Радіо Свобода, що це вона облила фарбою ікону.