У Грузії в храмі виставили ікону зі Сталіним. Активістка облила її фарбою, до неї прийшли проросійські протестувальники

У столиці Грузії Тбілісі біля будинку громадянської активістки Нати Перадзе, яка облила синьою фарбою ікону святої Матрони Московської із зображенням радянського диктатора Йосифа Сталіна, учасники проросійського угруповання «Альт-інфо» провели акцію протесту. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Декілька десятків осіб, які прийшли до будинку Перадзе, заявили, що вона «образила ікону». Під час акції її учасники вигукували образи на адресу активістки і стверджували, що «самі виконають те, чого не виконали держава і закон».

Тих, хто зібрався, оточила поліція, їм пропонували розійтися.

У МВС Грузії закликали учасників акції «не перевищувати норми, встановлені законами про свободу слова і зборів», зазначивши, що «будь-яке порушення негайно припинятиметься з боку поліції в рамках закону».

Через деякий час акція завершилася без серйозних інцидентів і затримань, уточнило «Ехо Кавказу».

Ікону святої Матрони Московської, на якій зображено Сталіна, виявили в Соборі Святої Трійці в Тбілісі парафіяни. Пізніше з’ясувалося, що ікону храмові передали лідери проросійської партії «Альянс патріотів» Ірма Інашвілі й Давид Тархан-Моураві.

9 січня засновниця неурядової організації «Садівники-партизани» Ната Перадзе опублікувала у своєму фейсбуці відео, на якому видно, що ікона облита синьою фарбою. Пізніше активістка сказала журналістам, що саме вона облила фарбою ікону.

Активісти консервативної організації «Союз православних батьків», а також лідери опозиційної партії «Альянс патріотів» звинуватили Перадзе у оскверненні святині. У МВС Грузії заявили, що проводять перевірку за цим фактом і вже допитали активістку. Також правоохоронці порушили справу про дрібне хуліганство.

У свою чергу, Перадзе повідомила правоохоронцям про те, що отримує повідомлення з погрозами, і зажадала від поліції вжити всіх необхідних заходів і покарати авторів цих повідомлень.

У Грузинській православній церкві після інциденту з іконою заявили, що не прибиратимуть її із Собору Святої Трійці. Більше того, ікону перемістили на більш чільне місце у храмі, а журналістам тимчасово заборонили відвідувати собор, «щоб уникнути подальших непорозумінь і напруженості в храмі».