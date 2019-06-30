Військово-транспортні літаки країн НАТО продовжують прибувати в Одесу на «Сі Бриз-2019»

В Одесу продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО, що доставляють сюди особовий склад, техніку й необхідне обладнання для українсько-американських навчань «Сі Бриз-2019», які почнуться 1 липня, повідомляє Міністерство оборони України.

За повідомленням, американський літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas уже доправили спорядження і перших учасників міжнародних навчань, а чотиримоторний турбогвинтовий A400 Atlas Королівських ВПС Великої Британії привіз до України загін морського спецназу. З британськими водолазами із Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження і провіант.

Напередодні відкриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2019» командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко прибув у польовий табір його учасників.

1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019». Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військових із різних країн світу. Навчання проходитимуть у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. «Сі Бриз» проводять між Україною та США щороку з 1997 року, навчання є відкритими для інших країн.