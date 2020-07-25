До Одеси на навчання «Сі бриз» зайшли кораблі країн НАТО

До Одеси, яка нині є головною базою Військово-морських сил України, для участі в навчаннях «Сі бриз-2020» увійшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО-2 (SNMG2), повідомили в командування ВМС Збройних сил України.

«Серед іноземних військових кораблів, які завітали, – фрегати Королівських ВМС Іспанії Álvaro de Bazán, ВМС Румунії Regina Maria і ВМС Туреччини Yıldırım. Цього року група SNMG2 увійшла до складу учасників українсько-американського навчання «Сі бриз-2020», спрямованого на виконання спільних завдань для сприянню безпеці в Чорноморському регіоні. У зв’язку з запобіганням розповсюдженню гострої респіраторної інфекції COVID-19 відвідування мешканцями та гостями міста кораблів не передбачено», – повідомила служба зв’язків із громадськістю ВМС.

Залучення до навчань кораблів постійної військово-морської групи НАТО стало однією з особливостей цьогорічних навчань, повідомляли раніше в командуванні ВМС.

Іще одна особливість, цього разу пов’язана з коронавірусною пандемією, – в тому, що цього року навчання відбуваються тільки в морській фазі, але з залученням авіації, і тривалість навчань скорочена до одного тижня.

Навчання почалися цього року 20 липня. В ньому беруть участь кораблі, військова авіація і військовослужбовці загалом восьми держав.

Військово-морські навчання «Сі бриз» (англ. Sea Breeze) відбуваються, за кількома винятками, щороку з 1997-го за програмою НАТО «Партнерство задля миру» як українсько-американські, але з залученням і багатьох інших країн.