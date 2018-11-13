МЗС України занепокоєне «загрозливою ескалацією ситуації довкола смуги Газа»

Міністерство закордонних справ України розкритикувало обстріли ізраїльської території.

«В Україні занепокоєні загрозливою ескалацією ситуації довкола смуги Газа, пов'язаною з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю впродовж останніх днів, що вкотре може призвести до масштабного збройного протистояння. Вважаємо неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення», – заявили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що обстріли ізраїльської території «мають бути припинені негайно».

12 листопада прес-служба ізраїльських збройних сил заявила, що палестинські збройні угруповання випустили десятки ракет по території південного Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, одна людина загинула, десятки поранені.

В Ізраїлі заявляють, що у відповідь у смузі Гази зруйновані понад 70 цілей. За даними Reuters, загинули три людини.

Ескалація протистояння між Ізраїлем і Палестиною почалася на наступний день після того, як унаслідок сутички в секторі Газа загинули семеро палестинців і один ізраїльський солдат.

Євросоюз висловив занепокоєння через ескалацію насильства в регіоні. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш звернувся до сторін конфлікту на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази із закликом проявити максимальну стриманість.

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