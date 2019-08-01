Сенат схвалив кандидатуру Келлі Крафт на посаду посла США в ООН

Сенат США 31 липня схвалив кандидатуру Келлі Крафт на посаду постійного представника США при ООН.

Крафт, яка зараз є послом США в Канаді, отримала призначення незважаючи на опір демократів. Опоненти Трампа стверджують, що у неї занадто мало досвіду в дипломатичній сфері, щоб зайняти настільки високу посаду.

Кандидатуру Крафт підтримали 56 сенаторів, 34 законодавця висловилися проти.

Постійне представництво США при ООН залишалося без керівника протягом семи місяців після відставки Ніккі Хейлі – вона залишила посаду у грудні минулого року.

На посаду посла США в ООН Крафт номінував президент США Дональд Трамп. Як посол у Канаді Келлі Крафт брала участь в організації переговорів, які привели до укладення нової договору між США, Канадою і Мексикою про зону вільної торгівлі в Північній Америці. За президента Джорджа Буша-молодшого Крафт працювала в представництві США в ООН. Вона була підприємцем і вносила великі пожертвування у виборчі кампанії республіканських кандидатів у президенти, в тому числі Дональда Трампа.