Сенат затвердив Лінду Томас-Ґрінфілд в якості нового посла США в ООН

Сенат США 23 лютого підтвердив призначення досвідченої дипломатки Лінди Томас-Ґрінфілд послом Вашингтону в ООН.

За неї проголосували 78 сенаторів від обох партій, 20 віддали свої голоси проти.

«Вона візьме на себе роль посла ООН в той час, коли країни світу повинні поглибити свою співпрацю в боротьбі з COVID-19 і боротьбі зі зміною клімату, серед інших найважливіших пріоритетів», – заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер під час дебатів 22 лютого.

Томас-Ґрінфілд кілька десятиліть пропрацювала на дипломатичній службі, зокрема у Ліберії, Швейцарії та Пакистані, а також працювала помічником міністра у справах Африки при адміністрації Обами.

Очікується, що вона почне роботу до того, як в березні Сполучені Штати очолять Раду Безпеки ООН.