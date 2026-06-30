Сенатор США: новий пакет допомоги Україні можуть ухвалити до кінця календарного року

У Конгресі США розраховують, що новий пакет допомоги Україні можуть остаточно ухвалити до кінця року. Про це під час пресконференції в Одесі 30 червня заявив сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За його словами, у законопроєкті про оборонну політику США вже передбачена «потужна двопартійна підтримка» продовження допомоги Україні.

«Хороша новина полягає в тому, що в Законі про національну оборону вже передбачена потужна санкціонована підтримка подальшої оборонної допомоги Україні. Зараз Сенат також працює над процесом ухвалення бюджету. Якщо орієнтуватися на попередній досвід, бюджетні законопроєкти ми зазвичай ухвалюємо наприкінці календарного року. Але мене дуже надихає рівень двопартійної підтримки України. Ми залишаємося відданими цій підтримці», – сказав Кейн.

Він додав, що нині Сенат паралельно працює над узгодженням загальних бюджетних параметрів – так званих «top-line» показників оборонних і цивільних витрат.

Раніше цього місяця Палата представників США вже підтримала Ukraine Support Act, а профільний сенатський комітет схвалив збільшення допомоги Україні. Документ передбачає виділення понад одного мільярда доларів на допомогу Україні, до восьми мільярдів доларів військових кредитів, підтримку відбудови країни, допомогу союзникам у Балтії, а також новий пакет санкцій проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного та державного секторів Росії.

Остаточне ухвалення пакета залежить від погодження бюджетних показників у Сенаті й подальшого голосування обох палат Конгресу.

Законопроєкт схвалений Палатою представників у критичний момент війни Росії проти України. Відтоді як президент США Дональд Трамп повернувся до влади у січні 2025 року, американська військова допомога суттєво сповільнилася, а дипломатичні зусилля щодо завершення конфлікту зайшли в глухий кут. Росія продовжує наступальні дії, попри значні втрати, а Україна відкидає вимоги Кремля відмовитися від територій, які успішно захищає після початку повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році.