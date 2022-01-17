В ОПУ розповіли, про що Зеленський говорив на зустрічі з американськими сенаторами

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер. Як повідомила ввечері понеділка пресслужба Офісу президента, Зеленський подякував Конгресу США за солідарність з народом України на тлі нинішніх безпекових викликів.

«Для України, для нашого народу дуже важливо, що сьогодні ви з нами. Це свідчить про незмінну двопалатну, двопартійну підтримку нашої держави, а також її суверенітету, територіальної цілісності», – сказав президент.

Зеленський заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії.

«Окремо глава держави звернув увагу на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом «захисту російських громадян», – повідомили в ОПУ.

Водночас агенція УНІАН повідомляє, що делегація американських сенаторів повідомила журналістам у Києві після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, що президент Росії Володимир Путін зробить найбільшу помилку, якщо здійснить повномасштабне вторгнення в Україну зі своїми стягнутими до кордонів військами.

«Хочемо надіслати повідомлення президенту Путіну, що він повинен зрозуміти, що ми на боці України, і якщо він погрожуватиме суверенітету України, ми притягнемо його до відповідальності», – сказала сенатор від Демократичної партії Джин Шахін.

Сенатор від Республіканської партії Роб Портман заявив, що американська делегація на зустрічах у Києві поцікавилася у представників української влади, що США можуть зробити більше на підтримку України.

Він запевнив, що міжнародні партнери можуть допомогти ще більше Україні, аби вона була здатною стримати «безглузде і непотрібне російське воєнне нарощування» біля своїх кордонів.

Сенатор-демократ Емі Клобучар повідомила, що виступила співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії.

«Наше повідомлення про те, що будуть наслідки, якщо він (Путін – ред.) вирішить порушити недоторканість цієї демократії», – сказала Клобучар.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер наголосив, що незаконні дії Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та інших суверенних держав засуджені усім світом.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив: «Ми прибули, аби надіслати двопартійне беззастережне повідомлення, що Сполучені Штати, Європа і Україна докладуть зусиль, аби Росія понесла серйозних економічних збитків разом з її силами безпеки, якщо вирішить здійснити вторгнення в Україну».

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, зо «Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар’єрі, бо недооцінив, як відважно український народ буде боротися з ним, якщо він вторгнеться».

«І ми застосуємо нищівні економічні санкції, але більш важливо, ми дамо українському народу летальне озброєння, яке потрібне для захисту їхніх життів. Чи це йдеться про «Джавеліни» або «Стінгери», чи стрілецьку зброю або катери, але Росія заплатить ціну, будуть наслідки», – сказав Блюменталь.

17 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що двопартійна делегація Конгресу США прибула з візитом до Києва.