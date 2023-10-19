Режисер Сенцов знову поранений на фронті

Український режисер, колишній політвʼязень Олег Сенцов зазнав нового поранення на фронті.

«Знову поранення, але знову не важке – спіймав уламок у бік», – написав він у фейсбуці, не повідомляючи інших подробиць.

У липні Сенцов розповідав, що отримав контузію на полі бою, після чого його госпіталізували.

2015 року Олега Сенцова засудили в Росії до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. У вересні 2019 року режисер повернувся в Україну в рамках обміну увʼязненими.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Олег Сенцов вступив у територіальну оборону. Він воював у Луганській та Донецькій областях. Наразі Сенцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.