Режисер Сенцов та письменниця Забужко отримали Ордени почесного легіону від Франції

Український режисер і військовослужбовець ЗСУ із Криму Олег Сенцов удостоєний найвищої нагороди Франції – Ордену почесного легіону. Нагороду також здобула українська письменниця Оксана Забужко.

Орден їм вручив 14 липня у Софійському соборі посол Франції Етьєн де Понсен.

«Це наша спільна нагорода, всіх, хто зараз захищає Україну», – написав Сенцов у своєму фейсбуку.

Нагородження раніше анонсувало посольство Франції у твіттері.

«У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Еммануеля Макрона вручити відзнаки Національного ордена Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим та видатним особам України», – йшлося у повідомленні.

Орден Почесного легіону – найвища нагорода Франції, заснована в 1802 за прикладом лицарських орденів. Її присуджує президент за військові чи громадянські заслуги. Серед українців, удостоєних цієї відзнаки: художник Іван Айвазовський, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк, танцівник і хореограф Серж Лифар, філософ Мирослав Попович.

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Торік Орденом Почесного легіону нагородили українську поетесу Ліну Костенко.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ Сенцов, раніше ув’язнений у Росії, вступив до територіальної оборони Києва, потім воював на найгарячіших напрямках у Луганській та Донецькій областях. Український режисер розповідав, що воює, щоб «повернути до Криму український прапор».