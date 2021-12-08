Служба безпеки Сербії надає Москві дані про російських опозиціонерів – ЗМІ

Сербська служба безпеки співпрацює з російськими спецслужбами з метою спільної боротьби проти опозиціонерів й незалежних засобів масової інформації. Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інформують сербські ЗМІ. За повідомленнями, Москва та Белград сформували спільну робочу групу для боротьби проти «кольорових революцій». Ця група, зокрема, стежить за діяльністю опозиційних лідерів, незалежних засобів інформації та організацій громадського сектору.

Белградський телевізійний канал Н1 вказує, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин у травні 2021 року зустрівся з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим і передав йому інформацію про зустріч російських опозиційних лідерів у Белграді. На підставі цієї інформації був заарештований російський опозиціонер Андрій Пивоваров, якому в Росії загрожує покарання до шести років вʼязниці.

Белградські ЗМІ додають, що інформацію підтвердив інший російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який у Сербії зустрівся з Пивоваровим.

Минулого тижня міністр Вулин знову перебував у Москві й розмовляв із Патрушевим. В офіційному повідомленні після зустрічі зазначається, що «кольорові революції» стали «традиційним інструментом політики певних центрів і країн, які мають на меті знищення державності й суверенітету під приводом демократизації». Вулин і Патрушев погодилися, що «вільні країни повинні протистояти такій політиці».

Про співробітництво російської й сербської спецслужб заявив і колишній російський бізнесмен Михайло Ходорковський. «Сербська таємна поліція, як виявилося, знімає розмови російських активістів і передає їх Федеральній службі безпеки Росії. Історія не вчить, а Гаага чекає», – написав опозиціонер у твітері.