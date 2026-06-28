У Сербії з березня 2027 року запроваджується служба за призовом

Із березня 2027 року в Сербії запроваджується короткострокова служба за призовом. Про це президент країни Александар Вучич розповів під час відвідання військового аеродрому Батайниця під Белградом, пишуть N1 Info та Euronews Srbija.

«Наша армія стає сильнішою, і ми станемо ще сильнішими, коли розпочнеться наша (регулярна) військова служба. Це додатково зміцнить наші оборонні можливості», – наголосив Вучич.

За його словами, офіційний призов розпочнеться після завершення всіх організаційних процедур.

У вересні 2024 року уряд Сербії вирішив повернути обов’язкову військову службу для чоловіків віком до 30 років. Вона триватиме 75 днів, жінки можуть служити добровільно.



