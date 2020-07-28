Журналістка Сергацкова виїхала з України

Співзасновниця проєкту «Заборона» Катерина Сергацкова виїхала з України після погроз на її адресу. Це сталося ще минулого тижня, повідомило 26 липня американське видання The New York Times і підтвердило 28 липня українське видання «Детектор медіа».

На захист Сергацкової впродовж цього місця виступили численні правозахисні організації, зокрема, базований у Нью-Йорку «Комітет захисту журналістів», який закликав українську владу забезпечити Сергацковій та її родичам безпеку.

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У «Комітетs захисту журналістів»зазначають, що звернулися до журналіста Романа Скрипіна, який оприлюднив фото Сергацкової з її дитиною, по коментар, на що той відповів, що знайшов світлину у відкритому доступі. 18 липня про це публічно повідомив і сам Скрипін.

CPJ стверджує, що в коментарях до видалених дописів Скрипіна була оприлюднена адреса Сергацкової в Києві.​

14 липня британське видання Independent повідомило, що Катерина Сергацкова залишила Київ та звернулася до поліції через погрози. На уточнювальне запитання Радіо Свобода вона повідомила, що «виїхала з Києва, але поки не з України». Також Сергацкова підтвердила, що її адвокат надіслав заяву в поліцію.​

3 липня «Заборона» опублікувала статтю про ймовірні зв’язки між лідерами ультраправих та неонацистських груп з керівництвом фактчекінгового проєкту StopFake. У відповідь організація розкритикувала матеріал і назвала його частиною тренду «цькування та залякування від проросійського медіа».

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Згодом коментатори в соціальних мережах почали погрожувати Сергацковій через нібито проросійську пропаганду. 11 липня український журналіст зі 130 тисячами підписників опублікував у Facebook фото Сергацкової та її сина, розповів деталі її біографії та припустив, що вона працює на російську розвідку.

У коментарях дописувачі погрожували співзасновниці «Заборони» вбивством та фізичним насиллям, публікували її адресу та фотографію її будинку. Хоча пост згодом видалили, журналіст продовжив висловлюватися на адресу Сергацкової.

У великій кількості дописів згадується, що вона була громадянкою Росії. Український паспорт журналістка отримала у 2015 році.