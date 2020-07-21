CPJ закликає українську владу «захистити безпеку» Сергацкової

Комітет захисту журналістів (CPJ) увечері 20 липня прокоментував виїзд співзасновниці проєкту «Заборона» Катерини Сергацкової з Києва через побоювання за власну безпеку.

В своїй заяві організація закликала Київ забезпечити Сергацковій та її родичам безпеку.

«Українська влада повинна здійснити швидке та прозоре розслідування погроз журналістці Катерині Сергацковій та її родині та притягнути порушників до відповідальності. Безпека Сергацкової та її родині повинні бути захищені, і вона повинна мати можливість продовжувати свою журналістську роботу без побоювань за власне життя та життя своїх близьких», – цитує пресслужба CPJ координаторку програми Комітету по Європі та Центральній Азії Ґульнози Саїд.

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У Комітеті зазначають, що звернулися до журналіста Романа Скрипіна, який оприлюднив фото Сергацкової з її дитиною, по коментар, на що той відповів, що знайшов світлину у відкритому доступі. 18 липня про це публічно повідомив і сам Скрипін.

CPJ стверджує, що в коментарях до видалених дописів Скрипіна була оприлюднена адреса Сергацкової в Києві.​

14 липня британське видання Independent повідомило, що Катерина Сергацкова залишила Київ та звернулася до поліції через погрози. На уточнююче запитання Радіо Свобода вона повідомила, що «виїхала з Києва, але поки не з України». Також Сергацкова підтвердила, що її адвокат надіслав заяву в поліцію.​

3 липня «Заборона» опублікувала статтю про ймовірні зв’язки між лідерами ультраправих та неонацистських груп з керівництвом фактчекінгового проєкту StopFake. У відповідь організація розкритикувала матеріал і назвала його частиною тренду «цькування та залякування від проросійського медіа».

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Згодом коментатори в соціальних мережах почали погрожувати Сергацковій через нібито проросійську пропаганду. 11 липня український журналіст зі 130 тисячами підписників опублікував у Facebook фото Сергацкової та її сина, розповів деталі її біографії та припустив, що вона працює на російську розвідку.

У коментарях дописувачі погрожували співзасновниці «Заборони» вбивством та фізичним насиллям, публікували її адресу та фотографію її будинку. Хоча пост згодом видалили, журналіст продовжив висловлюватися на адресу Сергацкової.

У великій кількості дописів згадується, що вона була громадянкою Росії. Український паспорт журналістка отримала у 2015 році.