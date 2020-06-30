Шмигаль про призначення Шкарлета: президент ніколи на мене не тисне

Президент України Володимир Зеленський не тиснув на уряд через призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC.

«Президент ніколи на мене не тисне і не тиснув, з жодних питань», – наголосив Шмигаль.

За його словами, Шкарлета під час зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки.

«Йому давали відповідну характеристику, у нас було декілька зустрічей - формальна співбесіда і розмова про філософію та стратегію розвитку освіти та науки України. Абсолютно в чоловіка добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід», – сказав Шмигаль.

Він вважає, що Шкарлет має «традиційний трьохмісячний строк», за який може проявити себе на посаді.

18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував призначати Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Через тиждень уряд призначив його виконувачем обов’язків міністра.

Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».