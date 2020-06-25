Заступник міністра освіти Єгор Стадний оголосив про відставку після призначення Шкарлета

Заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний 25 червня повідомив про відставку зі своєї посади. Це сталося через кілька годин після того, як уряд призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

«Не зневіряйтесь, це найгірше, що зараз може трапитись. За кілька останніх днів так багато людей мене спитало одне й те ж питання: «А якщо відкотять назад?» Нічого страшного, ми усі з вами побачили, що правила можуть бути чесними. Навіть, якщо відкотять щось (в чому я дуже сильно сумніваюсь), повірте, ми зробили це за півроку, то наступного разу зробимо за 3 місяці. Я колись вже казав: «Ключовий виклик для наших реформ – це зневіра людей, усе решта – це бюрократичні труднощі», – написав чиновник у фейсбуці.

Єгор Стадний пропрацював на посаді заступника міністра майже 10 місяців, від вересня 2019 року.

У повідомленні про відставку він подякував «долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН».

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв Радіо Свобода, що Сергій Шкарлет, якого профільний комітет Верховної Ради з питань освіти та науки не рекомендував призначати очільником МОН, може все одно стати керівником цього міністерства.

«Щодо пана Шкарлета, то ще тривають зараз консультації. Варіант, який може бути: його можуть призначити тимчасовим виконувачем обов’язків. По сценарію з Буславець (Ольга Буславець була призначена т. в. о міністра енергетики після того, як Рада провалила голосування за те, щоб призначити її повноцінним міністром – ред.). Для цього не потрібен взагалі комітет. Це – можливий сценарій, але сьогодні будуть ще тривати консультації. Це самостійно ухвалює Кабмін. Якщо ні, то тоді це зробимо наступного пленарного тижня (винесуть кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти на голосування у сесійну залу – ред.)», – пояснив Арахамія 19 червня.

18 червня т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на прохання Радіо Свобода прокоментувати те, чи пропонували їй лишитися у МОН у статусі виконувачки обов’язків або ж у статусі повноцінного міністра, сказала: «Можна, я не буду це коментувати? Я не хочу це коментувати».

Подання щодо кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти внесли до Верховної Ради 17 червня, але 18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував його на посаду міністра освіти.