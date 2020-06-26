Шкарлету передали в МОН книгу про пріоритети міністерства

Державний секретар Міністерства освіти і науки Павло Полянський 26 червня передав новопризначеному тимчасовому виконувачу обов’язків міністра Сергію Шкарлету так звану «Перехідну книгу», в якій йдеться про основну роботу міністерства, а також про подальші стратегічні пріоритети.

«Документ містить… інформацію про результати діяльності у сферах повноважень МОН за вересень 2019 – червень 2020 років. У Перехідній книзі докладно прописані стратегічні пріоритети діяльності МОН із проблематикою, стратегічними цілями, показниками досягнення результатів та основні результати і досягнення команди станом на червень 2020 року. У книзі також можна знайти інформацію про основні досягнення МОН за 100 днів роботи нинішнього уряду», – вказано в повідомленні.

Уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки України 25 червня. Через кілька годин після цього оголосив про відставку заступник міністра освіти Єгор Стадний.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв Радіо Свобода, що Сергій Шкарлет, якого профільний комітет Верховної Ради з питань освіти та науки не рекомендував призначати очільником МОН, може все одно стати керівником цього міністерства.

«Щодо пана Шкарлета, то ще тривають зараз консультації. Варіант, який може бути: його можуть призначити тимчасовим виконувачем обов’язків. По сценарію з Буславець (Ольга Буславець була призначена т. в. о міністра енергетики після того, як Рада провалила голосування за те, щоб призначити її повноцінним міністром – ред.). Для цього не потрібен взагалі комітет. Це – можливий сценарій, але сьогодні будуть ще тривати консультації. Це самостійно ухвалює Кабмін. Якщо ні, то тоді це зробимо наступного пленарного тижня (винесуть кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти на голосування у сесійну залу – ред.)», – пояснив Арахамія 19 червня.

18 червня т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на прохання Радіо Свобода прокоментувати те, чи пропонували їй лишитися у МОН у статусі виконувачки обов’язків або ж у статусі повноцінного міністра, сказала: «Можна, я не буду це коментувати? Я не хочу це коментувати».

Подання щодо кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти внесли до Верховної Ради 17 червня, але 18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував його на посаду міністра освіти.