У Севастополі вдруге з початку дня зупинив роботу морський пасажирський транспорт

У Севастополі в окупованому Росією Криму вже вдруге від початку доби 20 травня припиняють роботу морського пасажирського транспорту, випливає із повідомлень підконтрольної РФ «Дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Севастополя».

Згідно з повідомленнями, морський транспорт не працював з 5:28 до 8:14 і знову припинив перевезення пасажирів о 9:11.

«У зв’язку із закриттям рейду на площі Нахімова і площі Захарова буде організовано рухомий склад для роботи на компенсаційному маршруті», – заявили у відомстві.

Про причини зупинки роботи морського пасажирського транспорту не повідомляють.

Раніше підконтрольне РФ управління МНС по Криму оголошувало екстрене попередження через зливи, грози, град і шквальний вітер 15-20 м/с.

Вночі проти 20 травня в Севастополі оголошували повітряну тривогу. У російських моніторингових каналах писали про загрозу атаки дронів у Херсонесі, на мисі Фіолент, у Балаклаві, Бухті Козачій, Камишевій, Стрілецькій, Севастопольській, Південній.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників повідомив про «два гучні вибухи в районі мису Фіолент у Севастополі о 02:07».

Українські військові ситуацію не коментували.

Міноборони Росії традиційно заявило, що за ніч над багатьма регіонами РФ, а також над окупованим Кримом й Азовським і Чорним морями збили 273 українські БпЛА. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.