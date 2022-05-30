У Сєвєродонецьку «досить складна ситуація», точаться міські бої – голова ВЦА

У Сєвєродонецьку на Луганщині – «досить складна ситуація»: російська армія здійснила прорив на околиці міста, де наразі точаться міські бої, повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

«Ситуація досить складна, але контрольована нашими ЗСУ. Так, у місто був здійснений прорив. Декілька крайніх кварталів були захоплені російськими військами. Але зараз ідуть вуличні бої. Сподіваюсь, ситуація буде вирівняна, і ми впевнені, що місто залишиться під контролем ЗСУ», – наголосив він.

Дещо раніше 30 травня голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко у коментарі Радіо Свобода повідомив, що російські війська контролюють у місті смугу близько ста метрів, але суттєво просунутись далі не змогли.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.