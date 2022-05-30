У Сєвєродонецьку армія РФ контролює смугу близько ста метрів – голова РДА

Російські війська змогли зайти в Сєвєродонецьк Луганської області і контролюють смугу близько ста метрів, але суттєво просунутись далі не змогли, заявив у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко.

«Бої точаться на околицях Сєвєродонецька. З двох напрямків – Новоайдару та Старобільська ворог зміг зайти в Сєвєродонецьк, контролює близько ста метрів смугу. Суттєво просунутись більше не зміг, наші хлопці тривають оборону», – сказав Власенко.

За його словами, у Лисичанській громаді теж йдуть штурмові-наступальні дії, але вони все ще проходять на сільській місцевості, до Лисичанська не дійшли.

«Використовується авіація, артилерія, але хлопці тримають оборону», – додав Власенко.

Він повідомив, що у Бахмутському напрямку з Попасною наступальні дії завершились поразкою росіян.

«Наші хлорці трошки відкинули загарбників. Оточення нам поки не світить, але ситуація в Лисичанську і Сєвєродонецьку залишається складною», – сказав голова районної адміністрації.

Траса Лисичанськ-Бахмут – під контролем українських військових, але її постійно обстрілюють війська РФ, тому пересуватися нею небезпечно.

«З артилерії вона (траса – ред.) прострілюється, але росіяни відкинуті близько 50 кілометрів від цієї дороги», – зауважив Власенко.

Власенко переконує, ситуація зараз «на піку», російська армія «кинула всі сили, які в них були, щоб оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ».

«Сьогодні 3 або 4 день, коли 24/7 місто під обстрілами, логістика дуже складна, нормально завезти гуманітарну допомогу, або забезпечити евакуацію нам не вдається. Є одиничні випадки, але системно немає можливості працювати по гуманітарній допомозі та евакуації», – зауважив Власенко.

У Генштабі ЗСУ вечері 29 травня повідомили, на Сєвєродонецькому напрямку з метою підтримки дій сухопутних підрозділів противник продовжує вогневий вплив на українські війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.