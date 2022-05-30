Генштаб: війська РФ перегруповуюються в районі Лиману і Бахмута, закріплюються на околицях Сєвєродонецька

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті, станом на початок 96-ї доби війни РФ проти України.

Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій для оточення військ ЗСУ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку – закріплюються у Лимані, проводять перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ. На Сєверодонецькому напрямку закріплюються на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. На Бахмутському напрямку російські загарбники перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

За даними Генштабу, армія РФ завдала авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

Крім того, були обстріляні райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.