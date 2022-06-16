«Чекаємо наказу перейти в контрнаступ»: Кузик про бої в Сєвєродонецьку

Командир батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів про бої в Сєвєродонецьку на Луганщині у ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода

У місті постійно тривають вуличні бої, артилерійські та танкові дуелі, українські військові тримають позиції, повідомив Кузик.

«Батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Нацгвардії не просто тримає позиції, нам вдалось посунутись вперед, буквально на квартал, закріпитись на цих позиціях. Відкинути ворога нас не вдалось», – сказав командир батальйону.

За його словами, ситуація з контролем міста змінюється дуже динамічно – бувають дні, коли ЗСУ контролюють 50-40% міста.

Зараз всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині, зруйновані. За словами командира батальйону, доводиться знаходити інші способи доставки боєприпасів.

Щонайменше половина міста під окупацією, каже Кузик. За словами командира батальйону, Сєвєродонецьк напівоточено, але ЗСУ про відступ не думають.

«Загрози є в цьому, але наказу відходити немає. Ми – солдати і виконуємо накази. Зараз є наказ утримувати позиції і витискати ворога по можливості з міста, що ми якісно намагаємось зробити з певним перемінним успіхом. Про відступ, про вихід ніхто не думає, навпаки думаємо, як виконати задачу по деокупації міста, – каже Кузик. – Всі підрозділи працюють дуже злагоджено. Говорити про те, щоб залишати місто як мінімум зарано. Я думаю, десь, можливо, чекаємо наказу перейти в контрнаступ».

Станом на ранок 15 червня, як повідомив Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, Збройні сили України контролювали третину Сєвєродонецька.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.