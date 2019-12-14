У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» стався напад в СІЗО Сімферополя – адвокат

У фігуранта другого сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова, який перебуває у СІЗО Сімферополя, стався напад. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Назіма Шеіхмамбетова.

«У слідчому ізоляторі вже тривалий час він відчуває біль в області серця, це супроводжується головними болями, пересиханням у роті, ознобом, ускладненим диханням. Кілька тижнів тому у нього був досить серйозний напад. Завдяки сусідам по камері йому вдалося відновити трошки свій стан, тобто вийти з критичного становища», – розповів адвокат.

Він повідомив, що направив заяви на ім’я начальника медсанчастини та на адресу адміністрації СІЗО, щоб вони вжили відповідних заходів і надали Умерову медичну допомогу.

«Загалом Шабан аг'а виглядає наскільки можна так сказати, непогано, але схуд. Передав усім слова подяки за підтримку і за підтримку його сім’ї», – додав адвокат.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».