ЗСУ: війська РФ вночі атакували Україну 116 БпЛА, значну кількість дронів спрямували на Чернігівщину

У ніч на 24 грудня (з 19:00 23 грудня) російські війська атакували 116 ударними БпЛА, близько 90 із них – «Шахеди», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



У ЗСУ інформують, що значну кількість ударних БпЛА противник спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знешкодила 60 російських БпЛА.

Українські військові зафіксували влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

За даними місцевої влади, ввечері 23 грудня російський безпілотник влучив у технічний поверх девʼятиповерхового житлового будинку у Чернігові –пошкоджені вікна будинку та автівки.

Вранці 24 грудня Чернігівська міськрада повідомила, що через нічні атаки РФ були пошкодження на двох локаціях міста. Йдеться про приватні будинки, п’ятиповерхівку та заклади освіти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.