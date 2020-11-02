Каштру згадав про «Донбас-Арену» перед матчем з «Боруссією» в Києві

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру назвав несправедливим те, що його команда не грає в Донецьку. Про це португальський наставник гірників сказав 2 листопада на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Боруссія» (Менхенгладбах), який відбудеться у вівторок у Києві.

«Донбас Арена» – приклад і мета для нас. Цей стадіон завжди в нашій голові, ми сумуємо за ним і хочемо грати там у майбутньому. Повернутися на «Донбас Арену» – мета, за якою йде футбольний клуб «Шахтар». Ми живемо в дивний час. Такий клуб, як «Шахтар», не грає в своєму місті, перед своїми вболівальниками – це страшно, все, що відбувається, – несправедливо. Світу потрібно змінюватися, інакше все позбавлене сенсу», – наголосив тренер донецького клубу.

Команду з Німеччини Луїш Каштру назвав «дуже складним суперником», який «любить грати в атакувальний футбол».

«Вони люблять зламувати оборону, віддавати поперечні передачі за спини захисникам і атакувати флангами з наступними прострілами до штрафного майданчика. Це їхній стиль гри, у них чудовий тренер, за якого команда додає. Наш стиль гри багато в чому залежить від стратегії, яку обере (головний тренер «Боруссії») Марко Розе. Баталія буде серйозна», – анонсував головний тренер «Шахтаря».

Після двох турів донецька команда є несподіваним лідером групи В, маючи в активі 4 очки. По два набрали «Боруссія» та італійський «Інтер», одне – мадридський «Реал».

Поєдинок «Шахтар» – «Боруссія» розпочнеться о 19:55 на київському стадіоні НСК «Олімпійський».