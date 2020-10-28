Спорт за тиждень: непереможний «Шахтар», тріумф жіночої збірної і перемоги «Сокола» та «Будівельника»

Жіноча збірна України продовжує боротьбу за місце в кваліфікації до Євро-2022; донецький «Шахтар» очолює групи B в Лізі чемпіонів; Марта Костюк за кілька кроків до місця у сотні найкращих; легендарні клуби «Сокіл» та «Будівельник» не лише повернулися, але й здобули перші перемоги в національних першостях; визначився чемпіон України з американського футболу – такими здобутками позначилися 7 днів українського спорту. Деталі у підсумковому огляді Радіо Свобода.



Жіноча збірна України з футболу ще має шанс потрапити у плей-оф кваліфікації до Євро-2022. «Синьо-жовті» знову розгромили збірну Греції – 4:0. Натія Панцулая відкрила рахунок на 5 хвилині. На 29 хвилині перевагу українок подвоїла Дар'я Кравець, вона ж оформила дубль вже на 55 хвилині. А крапку в матчі поставила Надія Куніна – 0:4, чергова перемога жіночої збірної України.

Раніше у матчі проти фаворитів групи І – команди Ірландії – українки виграли з мінімальним рахунком 1:0. Автоголом відзначилася О'Горман.

Михайло Романчук став єдиним плавцем, який вже здобув перемогу у ISL-2020 (International Swimming League ). Українець виступає за італійський клуб «Аква Центуріонс» на дистанції 400 метрів вільним стилем. У другому матчі українець проплив свою дистанцію за 3:40,08, посів перше місце у запливі та заробив максимальні бали для своєї команди.



У цьому році в ISL виступають 10 команд, які в груповій стадії боротимуться протягом десяти змагальних днів (38 запливів протягом двох днів). У кожному такому дні змагатимуться по чотири команди. На кожну дистанцію виходитимуть по два представники від команди, залежно від результату вони отримують бали в кошик команди. Ті, хто набрав найбільше очок за підсумками змагального дня, стають переможцями. Найкращі команди групового етапу виходять до півфіналу. Серед учасників – і четверо українців, які виступатимуть за різні команди: Михайло Романчук (італійський «Аква Центуріонс»), Андрій Говоров (канадський «Торонто Тайтенс»), Дар'я Зевіна (угорський «Айрон») та Сергій Шевцов («Енерджі Стандарт»).



Марта Костюк була вимушена припинити свою участь у фіналі турніру ITF в американському Мейконі. Українка поступилася у першому сеті американці Кетрін Белліс (6:4), після чого змогла вирвати другий сет (5:6), але у третьому – через травму відмовилася продовжувати гру. Завдяки виходу до фіналу турніру Марта піднялася одразу на дев’ять позицій у рейтингу і тепер посідає 104-е місце. Це її особистий рекорд.



Перша ракетка України Еліна Світоліна залишається п’ятою в світі, а Даяна Ястремська зараз посідає 29-е місце.



Дебютний виступ дзюдоїстки Дар'ї Білодід у новій вазі завершився бронзовою нагородою. На змаганні серії Гранд-слему в угорському Будапешті українська «Анаконда» була вимушена виступати серед спортсменок до 52 кілограмів. Як пояснив головний тренер збірної України Віталій Дуброва, у листопаді Білодід виступатиме на чемпіонаті Європи, а тому не має сенсу ганяти вагу двічі. У чвертьфіналі Білодід поступилася Андреа Чіту з Румунії, яка провела один прийом на оцінку ваза-арі. А за «бронзу» українка боролася з Евелін Чопп зі Швейцарії та виграла зустріч прийомом на оцінку «іппон».



Український тенісист Віталій Сачко програв дебютний матч в основній сітці турнірів ATP. 23-річний українець, який ніколи не грав з суперниками з топ-250 світового рейтингу, провів усього 3 матчі на змаганнях серії ATP та потрапив до основної сітки ATP World Tour 500. Суперником Сачок став чинний чемпіон US Open Домінік Тім. Хоча українець і поступився йому в двох сетах – 4:6, 5:7, але експерти відзначили бійцівський характер молодого українського спортсмена.



Майже молодіжним складом «Шахтар» виграв у «Реала» у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. На 29-й хвилині у ворота «Реалу» забив Тете, після чого перевагу донеччан подвоїв захисник «вершкових» Рафаель Варан, який відзначився автоголом. А вже на 42-й хвилині ще одного м'яча «королівському клубові» закинув Манор Соломон.



У перерві «Реал» провів кілька замін, що дозволило Лукі Модричу і Вінісіусу Жуніору швидко відіграти два м'ячі. Але перемога залишилася за «Шахтарем» – 2:3. На останніх хвилинах «вершкові» втретє розписалися у воротах донеччан – Вальверде вдарив з-за меж штрафного після розіграшу кутового та пробив повз воротаря «гірників». Але арбітри скасували цей гол, бо Вініус Жуніор перебував в офсайді.

Уже у другому матчі групового етапу «Шахтар» розписав мирову з «Інтером».





А ось кияни навпаки – з поразки стартували в Лізі чемпіонів. «Динамо» поступилося туринському «Ювентусу». Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а у другому двічі відзначився форвард гостей Альваро Мората. Підсумковий рахунок матчу – 0:2 на користь «Ювентусу».

Зараз відомо, що у двох гравців київського «Динамо» виявили COVID-19 перед матчем проти угорського «Ференцварошу» – у Георгія Бущана та Віталія Миколенка.



Луганська «Зоря» не впоралася англійським «Лестером». Зустріч в рамках групового етапу Ліги Європи завершилася з рахунком 3:0. М’ячі за англійський клуб забили Джеймс Меддісон, Харві Барнс та Келечі Іхеаначо. Наступний матч луганського клубу – з «Брагою» 29 жовтня – відбудеться на стадіоні «Славутич-Арена» в Запоріжжі із вболівальниками. МОЗ України дозволило заповнити стадіон на 15 відсотків.

Уперше в історії «Кременчуг» став чемпіоном Української хокейної ліги.

До розіграшу плей-офф кременчуцька команда була лідером регулярного чемпіонату, маючи в своєму активі 96 очок. Тож в боротьбу за «золото» команда вступила вже з півфіналів, де обіграла білоцерківський «Білий Барс» з рахунком 4:0.



У фіналі «городяни» обіграли в серії з семи поєдинків «Донбас» – 4:3. У вирішальному матчі найсильнішого виявили в додатковий час – 3:2 на користь «Кременчуга».



У Києві відбулася гонка Race Nation – це забіги з перешкодами. Через пандемію коронавірусу були скасовані всі такі старти протягом року, тож в жовтні на мототреку «Пирогово» зібралися учасники зі всієї України.

Вони мали не лише пробігти 5 та 10 км, але й носити мішки та колоди, лізти в багнюці, стрибати у води, пройти «рукоходи», залізти на канати та подолати інші перешкоди.

Переможцями на дистанції 5 км стали – Віталій Паращук, який подолав дистанцію за 41 хвилину 18 секунд, а серед жінок найшвидшою була Тетяна Гись з часом 54 хвилини 43 секунди, найкращою командою стала No Boring Runners. На дистанції 10 км тріумфували Владислав Харенко та Тетяна Чмуневич.

Легендарний хокейний клуб «Сокіл» з перемоги стартував уже у новому сезоні Української хокейної ліги. У матчі проти «Маріуполя», який завершився з рахунком 1:2, шайбами відзначилися – Богдан Середницький та Сергій Пойманов, а за клуб Донецької області забив Данило Костарєв.



Клуб «Сокіл» був створений ще у 1963 році та вважався головною української командою. За часи Незалежності України 12 разів вигравав національну першість. У 2014 році припинив існування через фінансові проблеми.



В інших матчах УХЛ: «Дніпро» святкував перемогу над «Білим Барсом» (4:3), а «Кременчук» поступився «Донбасу» (2:3).​



Сapitals стали чемпіонами України з американського футболу. У Харкові вони без проблем переграли місцевих «Атлантів». У першій половині гри кияни тричі взяли «місто» суперника, завдяки Євгену Ситнику та дубль оформив Олександр Мельничук. Ще два очка команді приніс Андрій Прохорович. В останній чверті тачдаун до свого активу записав гравець харківських «Атлантів» Руслан Скляр. Матч завершився з рахунком 20:6 на користь Сapitals.



З 22 по 26 жовтня було зіграно 10 матчів в рамках третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу. Традиційно, не без сенсацій. Легендарний «Будівельник» нарешті здобув перемогу. Кияни переграли чинного володаря Кубка України – «Хімік» (74:84), але поступилися «Одесі» – 86:69

Ще однієї поразки зазнали «Харківські соколи», які не змогли впоратися з «Тернополем» (96:67).



«Запоріжжя» знову тріумфує. Команда Валерія Плеханова не залишила шансів «Черкаським мавпам» (66:98) та «Миколаєву» (66:90). Ці ж команди поступилися ще й «Прометею».

Залишається непереможним «Київ-Баскет». Підопічні Айнарса Багатскіса розчавили «Харківських Соколів» – 116:94, а ось в матчі проти чемпіона України «Дніпра» розгорнувся справжній трилер. І все ж перемога, хоча і з мінімальною перевагою за киянами – 76:75.

Але «дніпряни» без важливих очок на у турі не залишилися, команда Дениса Журавльова виборола перемогу у «Тернополя» – 70:83.

До символічної п'ятірки туру потрапили Майк Кеффі («Запоріжжя»),

Ділейні Блейлок («Одеса»), Богдан Близнюк («Київ-Баскет»), Ді Джей Стефенс («Прометей») та Владислав Коренюк («Київ-Баскет»).

Після третього ігрового тижня одноосібним лідером залишається «Київ-Баскет», який здобув 6 очок. На два очка менше у «Запоріжжя» та «Тернополя».

Уже сьогодні, 28 жовтня, свій черговий матч в Лізі чемпіонів проведе київське «Динамо». Також на цьому тижні вболівайте за «Зорю» в Лізі Європи, після коронавірусу повертається до гандбольної Ліги чемпіонів «Мотор», тривають змагання з плавання, а також національні першості з волейболу, футболу, баскетболу та інших ігрових видів. Про всі головні перемоги читайте у традиційному спортивному дайджесті від Радіо Свобода вже наступного тижня.

Читайте ще:

Легендарний воротар, перші чемпіони світу та особистий тренер Беленюка: хто зі спортсменів балотується на місцевих виборах

Спорт за тиждень: історична перемога збірної, поразка Ломаченка та медальний маутенбайк​