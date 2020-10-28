Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 жовтня 2020, Київ 14:09
Спорт

Спорт за тиждень: непереможний «Шахтар», тріумф жіночої збірної і перемоги «Сокола» та «Будівельника»

Донецький «Шахтар» очолює групи B в Лізі чемпіонів

Жіноча збірна України продовжує боротьбу за місце в кваліфікації до Євро-2022; донецький «Шахтар» очолює групи B в Лізі чемпіонів; Марта Костюк за кілька кроків до місця у сотні найкращих; легендарні клуби «Сокіл» та «Будівельник» не лише повернулися, але й здобули перші перемоги в національних першостях; визначився чемпіон України з американського футболу – такими здобутками позначилися 7 днів українського спорту. Деталі у підсумковому огляді Радіо Свобода.

Жіноча збірна України з футболу ще має шанс потрапити у плей-оф кваліфікації до Євро-2022. «Синьо-жовті» знову розгромили збірну Греції – 4:0. Натія Панцулая відкрила рахунок на 5 хвилині. На 29 хвилині перевагу українок подвоїла Дар'я Кравець, вона ж оформила дубль вже на 55 хвилині. А крапку в матчі поставила Надія Куніна – 0:4, чергова перемога жіночої збірної України.

Раніше у матчі проти фаворитів групи І – команди Ірландії – українки виграли з мінімальним рахунком 1:0. Автоголом відзначилася О'Горман.

Збірна України вдруге виграє у Греції з рахунком 4:0
Збірна України вдруге виграє у Греції з рахунком 4:0

Михайло Романчук став єдиним плавцем, який вже здобув перемогу у ISL-2020 (International Swimming League ). Українець виступає за італійський клуб «Аква Центуріонс» на дистанції 400 метрів вільним стилем. У другому матчі українець проплив свою дистанцію за 3:40,08, посів перше місце у запливі та заробив максимальні бали для своєї команди.

У цьому році в ISL виступають 10 команд, які в груповій стадії боротимуться протягом десяти змагальних днів (38 запливів протягом двох днів). У кожному такому дні змагатимуться по чотири команди. На кожну дистанцію виходитимуть по два представники від команди, залежно від результату вони отримують бали в кошик команди. Ті, хто набрав найбільше очок за підсумками змагального дня, стають переможцями. Найкращі команди групового етапу виходять до півфіналу. Серед учасників – і четверо українців, які виступатимуть за різні команди: Михайло Романчук (італійський «Аква Центуріонс»), Андрій Говоров (канадський «Торонто Тайтенс»), Дар'я Зевіна (угорський «Айрон») та Сергій Шевцов («Енерджі Стандарт»).


Марта Костюк була вимушена припинити свою участь у фіналі турніру ITF в американському Мейконі. Українка поступилася у першому сеті американці Кетрін Белліс (6:4), після чого змогла вирвати другий сет (5:6), але у третьому – через травму відмовилася продовжувати гру. Завдяки виходу до фіналу турніру Марта піднялася одразу на дев’ять позицій у рейтингу і тепер посідає 104-е місце. Це її особистий рекорд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишається п’ятою в світі, а Даяна Ястремська зараз посідає 29-е місце.


Дебютний виступ дзюдоїстки Дар'ї Білодід у новій вазі завершився бронзовою нагородою. На змаганні серії Гранд-слему в угорському Будапешті українська «Анаконда» була вимушена виступати серед спортсменок до 52 кілограмів. Як пояснив головний тренер збірної України Віталій Дуброва, у листопаді Білодід виступатиме на чемпіонаті Європи, а тому не має сенсу ганяти вагу двічі. У чвертьфіналі Білодід поступилася Андреа Чіту з Румунії, яка провела один прийом на оцінку ваза-арі. А за «бронзу» українка боролася з Евелін Чопп зі Швейцарії та виграла зустріч прийомом на оцінку «іппон».


Український тенісист Віталій Сачко програв дебютний матч в основній сітці турнірів ATP. 23-річний українець, який ніколи не грав з суперниками з топ-250 світового рейтингу, провів усього 3 матчі на змаганнях серії ATP та потрапив до основної сітки ATP World Tour 500. Суперником Сачок став чинний чемпіон US Open Домінік Тім. Хоча українець і поступився йому в двох сетах – 4:6, 5:7, але експерти відзначили бійцівський характер молодого українського спортсмена.


Майже молодіжним складом «Шахтар» виграв у «Реала» у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. На 29-й хвилині у ворота «Реалу» забив Тете, після чого перевагу донеччан подвоїв захисник «вершкових» Рафаель Варан, який відзначився автоголом. А вже на 42-й хвилині ще одного м'яча «королівському клубові» закинув Манор Соломон.

У перерві «Реал» провів кілька замін, що дозволило Лукі Модричу і Вінісіусу Жуніору швидко відіграти два м'ячі. Але перемога залишилася за «Шахтарем» – 2:3. На останніх хвилинах «вершкові» втретє розписалися у воротах донеччан – Вальверде вдарив з-за меж штрафного після розіграшу кутового та пробив повз воротаря «гірників». Але арбітри скасували цей гол, бо Вініус Жуніор перебував в офсайді.

Уже у другому матчі групового етапу «Шахтар» розписав мирову з «Інтером».



А ось кияни навпаки – з поразки стартували в Лізі чемпіонів. «Динамо» поступилося туринському «Ювентусу». Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а у другому двічі відзначився форвард гостей Альваро Мората. Підсумковий рахунок матчу – 0:2 на користь «Ювентусу».

Зараз відомо, що у двох гравців київського «Динамо» виявили COVID-19 перед матчем проти угорського «Ференцварошу» – у Георгія Бущана та Віталія Миколенка.


Луганська «Зоря» не впоралася англійським «Лестером». Зустріч в рамках групового етапу Ліги Європи завершилася з рахунком 3:0. М’ячі за англійський клуб забили Джеймс Меддісон, Харві Барнс та Келечі Іхеаначо. Наступний матч луганського клубу – з «Брагою» 29 жовтня – відбудеться на стадіоні «Славутич-Арена» в Запоріжжі із вболівальниками. МОЗ України дозволило заповнити стадіон на 15 відсотків.

«Лестер» тричі розписався у воротах «Зорі»
«Лестер» тричі розписався у воротах «Зорі»

Уперше в історії «Кременчуг» став чемпіоном Української хокейної ліги.
До розіграшу плей-офф кременчуцька команда була лідером регулярного чемпіонату, маючи в своєму активі 96 очок. Тож в боротьбу за «золото» команда вступила вже з півфіналів, де обіграла білоцерківський «Білий Барс» з рахунком 4:0.

У фіналі «городяни» обіграли в серії з семи поєдинків «Донбас» – 4:3. У вирішальному матчі найсильнішого виявили в додатковий час – 3:2 на користь «Кременчуга».


У Києві відбулася гонка Race Nation – це забіги з перешкодами. Через пандемію коронавірусу були скасовані всі такі старти протягом року, тож в жовтні на мототреку «Пирогово» зібралися учасники зі всієї України.

Через пандемію коронавірусу були скасовані всі старти Race Nation протягом року
Через пандемію коронавірусу були скасовані всі старти Race Nation протягом року

Вони мали не лише пробігти 5 та 10 км, але й носити мішки та колоди, лізти в багнюці, стрибати у води, пройти «рукоходи», залізти на канати та подолати інші перешкоди.

Треба не лише пробігти 5 та 10 км, але й подолати всі перешкоди
Треба не лише пробігти 5 та 10 км, але й подолати всі перешкоди

Переможцями на дистанції 5 км стали – Віталій Паращук, який подолав дистанцію за 41 хвилину 18 секунд, а серед жінок найшвидшою була Тетяна Гись з часом 54 хвилини 43 секунди, найкращою командою стала No Boring Runners. На дистанції 10 км тріумфували Владислав Харенко та Тетяна Чмуневич.

Змагалися не лише індивідуально, але й в командному заліку
Змагалися не лише індивідуально, але й в командному заліку

Легендарний хокейний клуб «Сокіл» з перемоги стартував уже у новому сезоні Української хокейної ліги. У матчі проти «Маріуполя», який завершився з рахунком 1:2, шайбами відзначилися – Богдан Середницький та Сергій Пойманов, а за клуб Донецької області забив Данило Костарєв.

Клуб «Сокіл» був створений ще у 1963 році та вважався головною української командою. За часи Незалежності України 12 разів вигравав національну першість. У 2014 році припинив існування через фінансові проблеми.

В інших матчах УХЛ: «Дніпро» святкував перемогу над «Білим Барсом» (4:3), а «Кременчук» поступився «Донбасу» (2:3).​


Сapitals стали чемпіонами України з американського футболу. У Харкові вони без проблем переграли місцевих «Атлантів». У першій половині гри кияни тричі взяли «місто» суперника, завдяки Євгену Ситнику та дубль оформив Олександр Мельничук. Ще два очка команді приніс Андрій Прохорович. В останній чверті тачдаун до свого активу записав гравець харківських «Атлантів» Руслан Скляр. Матч завершився з рахунком 20:6 на користь Сapitals.

Сapitals стали чемпіонами України з американського футболу
Сapitals стали чемпіонами України з американського футболу


З 22 по 26 жовтня було зіграно 10 матчів в рамках третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу. Традиційно, не без сенсацій. Легендарний «Будівельник» нарешті здобув перемогу. Кияни переграли чинного володаря Кубка України – «Хімік» (74:84), але поступилися «Одесі» – 86:69

Ще однієї поразки зазнали «Харківські соколи», які не змогли впоратися з «Тернополем» (96:67).

«Запоріжжя» знову тріумфує. Команда Валерія Плеханова не залишила шансів «Черкаським мавпам» (66:98) та «Миколаєву» (66:90). Ці ж команди поступилися ще й «Прометею».

У принциповому матчі «Київ-Баскет» та «Дніпро», кияни виявилися сильнішими
У принциповому матчі «Київ-Баскет» та «Дніпро», кияни виявилися сильнішими

Залишається непереможним «Київ-Баскет». Підопічні Айнарса Багатскіса розчавили «Харківських Соколів» – 116:94, а ось в матчі проти чемпіона України «Дніпра» розгорнувся справжній трилер. І все ж перемога, хоча і з мінімальною перевагою за киянами – 76:75.

Але «дніпряни» без важливих очок на у турі не залишилися, команда Дениса Журавльова виборола перемогу у «Тернополя» – 70:83.

«Харківські Соколи» зазнали чергової поразки
«Харківські Соколи» зазнали чергової поразки

До символічної п'ятірки туру потрапили Майк Кеффі («Запоріжжя»),
Ділейні Блейлок («Одеса»), Богдан Близнюк («Київ-Баскет»), Ді Джей Стефенс («Прометей») та Владислав Коренюк («Київ-Баскет»).

Після третього ігрового тижня одноосібним лідером залишається «Київ-Баскет», який здобув 6 очок. На два очка менше у «Запоріжжя» та «Тернополя».

Уже сьогодні, 28 жовтня, свій черговий матч в Лізі чемпіонів проведе київське «Динамо». Також на цьому тижні вболівайте за «Зорю» в Лізі Європи, після коронавірусу повертається до гандбольної Ліги чемпіонів «Мотор», тривають змагання з плавання, а також національні першості з волейболу, футболу, баскетболу та інших ігрових видів. Про всі головні перемоги читайте у традиційному спортивному дайджесті від Радіо Свобода вже наступного тижня.

Читайте ще:

Легендарний воротар, перші чемпіони світу та особистий тренер Беленюка: хто зі спортсменів балотується на місцевих виборах

Спорт за тиждень: історична перемога збірної, поразка Ломаченка та медальний маутенбайк​

  • Зображення 16x9

    Ольга Модіна

    У 2012 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «журналістика». На Радіо Свобода - із 2018 року. Пишу про спорт та медицину

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG