Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі зіграє з «Манчестер Сіті», Зінченко не потрапив до заявки

Захисник донецького «Шахтаря» Ісмаїлі зіграє з англійським «Манчестер Сіті» в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Напередодні головний тренер української команди Пауло Фонсека висловлював побоювання, що гравець може не взяти участі в матчі разом із травмованими Марлосом і Тайсоном.

У стартовому складі «Шахтаря» зіграють Андрій П’ятом, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Жуніор Мораєс, Микола Матвієнко, Веллінгтон Нем, Майкон, Ісмаїлі, Ярослав Ракицький, Олександр Коваленко та Фернандо.

Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки «Манчестер Сіті».

Матч «Шахтаря» – «Манчестер Сіті» розпочнеться о 22:00. Після перших двох турів донецька команда має два очки, англійці – три, французький «Ліон» – чотири. Останнє місце в групі F посідає німецький «Гоффенхайм» з одним заліковим пунктом.

Минулоріч «Шахтар» у Харкові здолав «Манчестер Сіті» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів та вийшов до плей-оф турніру.