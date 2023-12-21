Запущені армією РФ дрони на Миколаївщині – на складі агропідприємства виникла пожежа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що через атаку запущених армією РФ дронів у регіоні є руйнування.

«Під час нічної дронової атаки уламками збитого БПЛА у Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає», – повідомив Кім.

Загалом, за його словами, в ніч на 21 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 13 російських «шахедів».

Раніше сьогодні також повідомлялося, що через атаку військ РФ ударними безпілотниками на Київщині на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа, пошкоджено кілька авто.

За даними українських військових, вночі армія РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши35 БПЛА типу Shahed-136/131. 34 ударні БПЛА було знищено. Атаки проводились хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях, повідомили у Повітряних силах.