Повітряні сили ЗСУ: ударні БПЛА зафіксовані біля Черкас, рухаються в напрямку Київщини

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних безпілотників з Черкащини в напрямку Київщини.

Як повідомили військові у телеграмі, також зафіксовані БПЛА в районі міста Черкаси.

Перед цим у Повітряних силах повідомили про рух ударних БПЛА З Одеської області – північним/північно-західним курсом, з Кіровоградської області в напрямку Черкащини та з Черкаської області через Переяслав в напрямку Київської області.

Українські військові попередили про рух кількох груп ударних безпілотників.



Станом на 20:50 повітряна тривога оголошена в Київській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних