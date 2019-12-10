Тренер «Аталанти» вважає, що «Шахтар» має більше шансів на вихід з групи Ліги чемпіонів

Головний тренер італійської «Аталанти» Джан Гасперіні вважає, що донецький «Шахтар» має більше шансів на вихід з групи Ліги чемпіонів.

«Вважаю, що у «Шахтаря» їх більше, хоча б виходячи з положення команд в турнірній таблиці. «Шахтар» не зобов’язаний ризикувати в завтрашньому матчі на відміну від нас. Ми повинні грати на перемогу, тому я вважаю, що шанси «Шахтаря» трохи вище», – сказав Гасперіні.

Водночас наставник «Шахтаря» Луїш Каштру вважає, що шанси команд у завтрашньому матчі рівні.

«Обидві команди прагнуть пройти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вважаю, шанси геть однакові – 50 на 50. Попереду дуже цікава зустріч відмінних команд із міцними футболістами. Боротьба триватиме до самого кінця», – сказав Каштру.

11 грудня на стадіоні «Металіст» у Харкові відбудеться матч останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» та «Аталантою». В їхній групі «Манчестер Сіті» має 11 очок, «Шахтар» – шість, «Динамо Загреб» – п’ять, «Аталанта» – чотири.