Юнацька ліга УЄФА: «Шахтар» програв «Аталанті» та посів останнє місце в групі

Юнацька команда донецького «Шахтаря» програла ровесникам з італійської «Аталанти» в завершальному турі Юнацької ліги УЄФА, де виступають футболісти віком до 19 років.

На своєму полі «гірники» поступилися з рахунком 1:2.

За підсумками групового етапу турніру «Шахтар» здобув два очки та посів останнє місце у квартеті C.

О 19:55 на стадіоні «Металіст» у Харкові почнеться матч дорослих команд. В їхній групі «Манчестер Сіті» має 11 очок, «Шахтар» – шість, «Динамо Загреб» – п’ять, «Аталанта» – чотири.

Єдиним представником України в Юнацькій Лізі чемпіонів залишається молодіжна команда київського «Динамо». Свого суперника в плей-оф столична команда дізнається 16 грудня.