ФК «Шахтар» отримав результати тестів на COVID-19 – нових випадків не виявили

Футбольний клуб «Шахтар» отримав результати тестів на COVID-19, які засвідчили відсутність нових випадків захворювання серед представників команди, повідомила пресслужба «гірників».

«Напередодні тренерський штаб, футболісти (за винятком Андрія Пятова й Тараса Степаненка) та персонал команди здали тести на коронавірус. У вівторок «Шахтар» отримав результати: усі – негативні. «Гірники» лишаються на самоізоляції. У четвер, 8 жовтня, має відбутися друге тестування», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що гравці Манор Соломон і Давид Хочолава вирушили до збірних Ізраїлю та Грузії, де на них чекають матчі кваліфікації Ліги націй.



Про подальші дії «Шахтаря» й можливість поновити тренування у клубі обіцяють повідомити додатково.

4 жовтня футбольний клуб «Шахтар» повідомив, що йде на самоізоляцію після того, як у гравців і співробітників клубу виявили коронавірусне захворювання COVID-19. Йшлося про те, що тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу виявились позитивними.

Станом на ранок 6 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив понад 234 тисячі українців, 4520 людей померли, одужали більше ніж 103 тисячі людей.