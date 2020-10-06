Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
06 жовтня 2020, Київ 14:52
Новини | Коронавірус

ФК «Шахтар» отримав результати тестів на COVID-19 – нових випадків не виявили

8 жовтня має відбутися друге тестування «гірників»

Футбольний клуб «Шахтар» отримав результати тестів на COVID-19, які засвідчили відсутність нових випадків захворювання серед представників команди, повідомила пресслужба «гірників».

«Напередодні тренерський штаб, футболісти (за винятком Андрія Пятова й Тараса Степаненка) та персонал команди здали тести на коронавірус. У вівторок «Шахтар» отримав результати: усі – негативні. «Гірники» лишаються на самоізоляції. У четвер, 8 жовтня, має відбутися друге тестування», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що гравці Манор Соломон і Давид Хочолава вирушили до збірних Ізраїлю та Грузії, де на них чекають матчі кваліфікації Ліги націй.

Про подальші дії «Шахтаря» й можливість поновити тренування у клубі обіцяють повідомити додатково.

4 жовтня футбольний клуб «Шахтар» повідомив, що йде на самоізоляцію після того, як у гравців і співробітників клубу виявили коронавірусне захворювання COVID-19. Йшлося про те, що тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу виявились позитивними.

Станом на ранок 6 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив понад 234 тисячі українців, 4520 людей померли, одужали більше ніж 103 тисячі людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG