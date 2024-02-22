«Шахтар» програв у Марселі й вилетів із Ліги Європи

Донецький «Шахтар» не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги Європи. У матчі-відповіді проти марсельського «Олімпіка» футболісти донецького клубу першими відкрили рахунок, але згодом пропустили тричі.

На 12-й хвилині Георгій Судаков реалізував пенальті, призначений за порушення правил проти Еґіналду, але ще в середині першого тайму Обамеянґ відновив рівновагу.

По перерві господарі довели свою перевагу – на 74-й хвилині забив Ісмаїла Сарр, а на 84-й хвилині остаточний рахунок 3:1 встановив Джеффрі Кондоґбія.

Перший матч цих команд у німецькому Гамбурзі завершився внічию 2:2.