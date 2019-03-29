«Шахтар» має закрити частину трибун через расистський банер – УЄФА

Донецький клуб «Шахтар» понесе відповідальність за використання расистського банеру і піротехніки своїми фанатами, повідомив Орган контролю етики та дисципліни Спілки європейських футбольних асоціацій УЄФА 28 березня.

В рішенні йдеться про матч «гірників» із франкфуртським клубом «Айнтрахт» 14 лютого (завершився рахунком 2:2). «Шахтарю» закидають те, що під час матчу його прихильники використовували фаєри і розгорнули банер расистського змісту.

За це клуб муситиме закрити для глядачів частину свого стадіону протягом наступного матчу в рамках змагань УЄФА, де «Шахтар» виступатиме господарем.

Читайте також: УЄФА визначила пари чвертьфіналістів єврокубків​

Йдеться про 13-й сектор північної сторони стадіону. Натомість сектор мусить бути повністю вкритий банером із текстом «#EqualGame» («Рівна гра») та логотипом УЄФА.

За використання піротехніки «Шахтар» має сплатити штраф у обсязі 10 тисяч євро.

Про відкриття дисциплінарного провадження УЄФА повідомив 22 березня

Клуб наразі не коментував це рішення.

27 березня стало відомо, що УЄФА відкрила провадження через участь бразильця Жуніора Мораєса у матчах збірної України проти Португалії та Люксембургу.