УЄФА відкрив провадження через участь Мораєса в матчах України з Португалією та Люксембургом

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив провадження через участь гравця збірної України Жуніора Мораєса в матчах відбору чемпіонату Європи проти Португалії та Люксембургу.

Провадження відкрите після протесту португальської та люксембурзької федерацій футболу. Дата його розгляду наразі невідома.

18 березня нападник донецького «Шахтаря» бразилець Мораєс отримав український паспорт. Уже за кілька днів він дебютував за збірну України з футболу, вийшовши на заміну в матчі проти Португалії, який закінчився внічию (0:0). 25 березня Мораєс вийшов в основному складі на гру проти Люксембургу, у якому Україна здобула важку перемогу.

Португалія та Люксембург вважають, що натуралізація Мораєса відбулася не за правилами – буцімто він не мешкав на території України безперервно протягом останніх п’яти років. Позивачі вказують, що у 2017 році бразилець впродовж чотирьох місяців грав в оренді в китайському «Тяньцзінь Цюаньцзянь».

У випадку перемоги Португалія та Люксембурга в цьому провадженні Україна отримає технічні поразки в матчах проти збірних цих країн.