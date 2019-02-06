Шахтар, який провів 27-денну акцію-голодування, довів у суді незаконність свого звільнення

На Дніпропетровщині звільнений працівник «ДТЕК – Павлоградвугілля» Андрій Карпенко, який провів 27-денну акцію-голодування, довів у суді своє незаконне звільнення з роботи. Відповідне рішення ухвалив Дніпровський апеляційний суд, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд задовольнив позовні вимоги гірника до компанії роботодавця про визнання незаконним і скасування наказу, підписаного грудні 2017 року, про його звільнення, а також поновлення його на роботі на посаді гірничого майстра.

Суд також своїм рішенням визначив, що роботодавець має виплатити гірникові середню зарплату за вимушений прогул у сумі понад 190 тисяч гривень із відрахуванням податків. Рішення суду набуло чинності в момент проголошення.

Минулого місяця суд ухвалив схоже рішення у справі іншого гірника, Олексія Михайлюка.

Раніше в ПАТ «ДТЕК – Павлоградвугілля» наголошували, що гірники, які заявляли про незаконність звільнення з роботи й брали участь в голодуванні 2018 року, були звільнені зі своїх посад обґрунтовано.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування, протестуючи проти звільнення з роботи – свого і колег. Серед їхніх вимог до адміністрації вугільного підприємства також було «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як заявляли гірники, з вересня 2017, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.

У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» заявили тоді, що «заяви про незаконність звільнення працівників не відповідають дійсності», а звільнені працівники допускали невиконання трудових обов’язків та порушення посадових інструкцій.

Одного з голодувальників шпиталізували на 15-й день голодування, другого – на 27-й день. Поліція тоді відкрила кримінальні провадження за статтею 171 і статтею 170 Кримінального кодексу України – незаконне звільнення працівника і перешкоджання законній діяльності професійних спілок.