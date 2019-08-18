Футбол: «Шахтар», «Олександрія» та «Карпати» здобули перемоги в УПЛ

Донецький «Шахтар» переміг на виїзді футбольний клуб «Львів» та зберіг лідерство в чемпіонаті України з футболу.

«Гірники» перемогли з рахунком 0:2, голи забивали Дентіньйо і Марлос.

«Олександрія» з Кіровоградської області здолала в Запоріжжі луганську «Зорю» – 1:2. У складі бронзового призера минулого чемпіонату дубль зробив Кирило Ковалець. Наприкінці матчу за луганців забив Богдан Леднєв.

Львівські «Карпати» здобули першу перемогу в сезоні, обігравши донецький «Олімпік» з рахунком 1:3: дубль на рахунку карпатівця Олексія Гуцуляка, ще один гол забив Франциско Ді Франко. «Олімпік» грав у меншості з 24 хвилини, коли Фабіньйо отримав другу жовту картку. Команда з Донецька наразі не здобула жодного очка.

Після чотирьох турів «Шахтар» лідирує в Українській прем’єр-лізі з 12 очками, за ним ідуть «Зоря», чернігівська «Десна» і «Колос» із Київської області, які мають по сім очок.

Київське «Динамо» має шість очок і матч у запасі – гру з «Маріуполем» перенесли через участь обох команд у єврокубках.