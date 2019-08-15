Ліга Європи: «Маріуполь» вилетів, «Зоря» зіграє з «Еспаньйолом»

«Маріуполь» з Донецької області поступився нідерландському АЗ з рахунком 4:0 та завершив виступи в Лізі Європи.

У складі команди з Алкмара забивали Келвін Стенгс (20 хвилина), Томас Оведжан (44) і Стейн Вейтенс (72). Наприкінці зустрічі Сергій Яворський відзначився автоголом. Гра відбувалася в Нідерландах.

Перший матч між командами завершився з рахунком 0:0.

Таким чином, у фінальному раунді кваліфікації Ліги Європи України представить лише луганська «Зоря», яка сьогодні здолала болгарський ЦСКА. За право брати участь у груповому етапі вона позмагається з іспанським «Еспаньйолом», який за сумою двох матчів переміг швейцарський «Люцерн» (3:0, 3:0). Попередньо, «Зоря» зустрінеться з іспанцями 22 та 29 серпня.

У груповому турнірі Ліги Європи точно гратимуть київське «Динамо» та «Олександрія» з Кіровоградської області, яка посіла третє місце за підсумками минулого чемпіонату.

Чемпіон донецький «Шахтар» виступатиме в груповому етапі Ліги чемпіонів.