«Зоря» перемогла болгарський ЦСКА та вийшла до раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи

Луганська «Зоря» перемогла ЦСКА із болгарської Софії з рахунком 1:0 та вийшла до раунду плей-оф Ліги Європи.

Уже з 23-ї хвилини болгарська команда грала в меншості – вилучення отримав Іван Турицов.

Єдиний гол у матчі на 89-й хвилині забив Назарій Русин. Одразу після цього він отримав другу жовту картку за те, що зняв футболу, і залишив поле. Перший матч між командами завершився нічиєю (1:1).

У вирішальному раунді кваліфікації Ліги Європи «Зоря» зустрінеться з переможцем пари «Еспаньйол» (Іспанія) – «Люцерн» (Швейцарія). Першу гру іспанська команда виграла з рахунком 3:0.