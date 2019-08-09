Тренери «Маріуполя» та «Зорі» задоволені виступами своїх команд у Лізі Європи

Головні тренери луганської «Зорі» та «Маріуполя» задоволені першими іграми своїх команд у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, які відбулися 8 серпня.

«Зоря» у Болгарії зіграла внічию (1:1) із софійським ЦСКА. Тренер української команди Віктор Скрипник, коментуючи пропущений м’яч, наголосив, що потрібно покращувати гру в обороні. Він зазначив, що все буде вирішуватися в матчі-відповіді в Запоріжжі.

«Дуже задоволені, що зіграли тут 1:1. Все було не так просто, як здається. Тиск трибун, команди, індивідуально сильних футболістів – це завжди непросто. Грали проти дуже сильного клубу», – сказав Скрипник.

«Маріуполь», зі свого боку, в Одесі зіграв внічию (0:0) із нідерландським АЗ. Тренер команди з Донецької області зазначив, що результат – заслуга всієї команди, а не лише воротаря Рустама Худжамова.

«Зараз у нас є хороша інформація. Одну гру ми вже відіграли і я щойно сказав хлопцям: «Те, як ми грали в останні хвилини, – це та гра, в яку ми хочемо грати. І ви можете так грати! Треба тільки вірити в свої сили». Думаю, через тиждень ми зіграємо більш розкуто, і у нас буде більше моментів в позиційній грі. Думаю, хлопці повинні зрозуміти, що АЗ – хороший суперник, але з ним можна грати», – сказав Бабич.

Матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 15 серпня. У випадку успішного результату «Маріуполь» може зіграти з переможцем пари «Антверпен» (Бельгія) – «Вікторія» (Чехія), а «Зоря» – із переможцем протистояння швейцарського «Люцерна» та іспанського «Еспаньйола».