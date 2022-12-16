Піднято на поверхню усіх шахтарів Криворіжжя, які були під землею на момент удару військ РФ – Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всі шахтарі, які на момент удару військових РФ по Кривому Рогу, були у шахтах під землею, підняті на поверхню.

«У шахтах на момент удару було 596 шахтарів. Було застосовано план ліквідації аварії. Зараз вже виведені на поверхню всі шахтарі. Дякую нашим гірничорятувальникам та всім, хто брав участь у рятувальній операції», – написав Вілкул у Telegram.

Загалом у Дніпропетровській області через ракетну атаку військ РФ під землею були заблоковані понад три тисячі шахтарів, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За його даними, йдеться, як про Криворізький, так і про Павлоградський та Синельниківський райони. Нині всіх підняли на поверхню і там, зазначив посадовець.

Про влучання у житловий будинок у Кривому Розі представники влади повідомили вранці 16 грудня, коли на всій території України була оголошена повітряна тривога. За останніми даними, загинули четверо людей, зокрема дитина, а також 13 людей поранені (троє – діти). Також російські ракети влучили в об’єкт енергетичної системи міста.