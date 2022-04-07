Дві шахти на Луганщині втрачені через обстріли Росії – Гайдай

Роботу двох шахт на Луганщині – «Золоте» і «Тошківська» – неможливо відновити через пошкодження, яких вони зазнали внаслідок обстрілів із боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Дві шахти на Луганщині, які через обстріли були знеструмлені, затоплені до критичного рівня. Міненерго повідомили, що «Золоте» та «Тошківську» ми вже втратили», – зазначив він.

Окрім того, за словами Гайдая, під питанням і подальша робота шахти «Гірська».

«Обірвані дроти на високовольтній лінії – єдиній, через яку постачалась електроенергія на шахту. Якщо наступ російського агресора продовжиться, вже за місяць роботу шахти теж не можна буде відновити», – наголосив голова ОВА.

Станом на 6 квітня російські війська, згідно з даними Генштабу ЗСУ, зосередилися на бойових діях у районах Попасної та Рубіжного на Луганщині.

Через загострення ситуації в регіоні жителів Луганщини влада закликає негайно евакуюватися.