Шахти «Львіввугілля», що страйкують, частково відновили роботу – Волинець

Шахти державного підприємства «Львіввугілля», що страйкують через невиплату зарплат, чатково відновили роботу, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець з посиланням на активіста первинної організаціїпрофспілкишахти «Межирічанська» Василя Лесняка.

«Перші кошти у розмірі 30 мільйонів гривень надійшли на рахунок ДП «Львіввугілля» ввечері 14 червня. Сьогодні очікуються кошти за відвантажене вугілля в сумі 80 мільйонів гривень, які будуть направлені на виплату заробітної плати», – написав Волинець у Facebook.

За його словами, у п’ятницю сторонам вдалося домовитися щодо поставки у червні 40 тисяч тонн вугілля на «Добротвірську» і «Бурштинську» ТЕС на суму 100 мільйонів гривень та підписано договір поставки вугілля, і ці 80 мільйонів – це частина цієї суми.

Між тим, як наголосив Волинець, повністю держпідприємство запрацює, тільки коли вся сума надійде на його рахунки.

10 червня співробітники Державного підприємства «Львіввугілля» перекрили дорогу Львів – Червоноград, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату. Окрім того, на всіх шести шахтах ДП «Львіввугілля» було припинено видобуток вугілля, оскільки, за словами гірників, всі склади завантажені ним, і збуту немає.

29 травня на шахті «Лісова» загинули двоє гірників. Після цього копальню відвідав новообраний президент Володимир Зеленський, який вислухав заяви гірників про проблеми вугільної галузі. 31 травня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, але, за словами шахтарів, їм невідомо, яке рішення було ухвалене щодо їхнього підприємства.