США: у Шарлотсвіллі демонтували пам’ятники генералам-конфедератам

У американському місті Шарлотсвілль 10 липня демонтували пам’ятник генералу Конфедерації Роберту Лі. У 2017 році суперечки навколо демонтажу пам’ятника стали приводом для протестів прихильників переваги білої раси. У зіткненнях між городянами загинула жінка, десятки людей були поранені.

Роботи з демонтажу статуї почалися рано вранці в суботу. Мер Шарлотсвілл Ніку Уокер виступила з промовою перед журналістами.

«Демонтаж цієї статуї – ще один маленький крок на шляху до того, щоб допомогти Шарлотсвіллю і Америці загалом впоратися з гріхом знищення чорношкірих людей заради економічної вигоди», – заявила Уокер.

Міська влада також демонтувала пам’ятник ще одному конфедерату, генералу Томасу Джексону, повідомляє «Голос Америки».

Демонтажу статуй передували роки суперечок і судових процесів. Довга судова тяганина і внесення поправок в законодавство штату про захист військових меморіалів затягнули демонтаж на довгі роки.

На церемонії демонтажу пам’ятника з п’єдесталу і його вантаження на платформу були присутні і противники рішення міської влади. Але організованих акцій або інцидентів не було.

Статуї Роберта Лі і Томаса Джексона будуть зберігатися в безпечному місці доти, поки міська рада не ухвалить остаточне рішення про те, що з ними робити. Відповідно до законів штату, місто зобов’язане виставити статуї на продаж зацікавленим покупцям. До четверга, коли закінчився збір заявок, надійшло 10 запитів на придбання знесених пам’ятників.