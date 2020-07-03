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03 липня 2020, Київ 07:33
Новини | Міжнародні

США: у Ричмонді прибрали два пам’ятники офіцерам конфедератів

1 липня в Ричмонді пам’ятник одному з найвідоміших командирів армії конфедератів генералу Томасу Джексону

В американському Ричмонді прибали пам’ятник морському офіцеру-конфедерату Меттью-Фонтейну Морі.

За день до цього за розпорядженням мера з вулиць міста в штаті Вірджинія прибрали пам’ятник одному з найвідоміших командирів армії конфедератів генералу Томасу Джексону.

За словами міського голови Левана Стоуні, рішення забрати статуї конфедератів «прискорить процес зцілення міста», яке під час Громадянської війни 1861-1865 років було столицею конфедератів. Загалом у Річмонді близько десятка таких пам’ятників.

Губернатор Ральф Нортем, зі свого боку, наказав прибрати в Ричмонді пам’ятник генералу Роберту Едварду Лі, який є власністю штату. Наразі рішення заблоковане через позов.

Поліцейські у США висловлюють підтримку мирним акціям, що проходять із вимогою справедливості – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Поліцейські у США висловлюють підтримку мирним акціям, що проходять із вимогою справедливості – фотогалерея

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати.

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

Відео затримання викликало протести в США та світі. Під час однієї з акції протестувальники завалили статую президенту конфедератів Джефферсону Дейвісу в Ричмонді.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

9 червня відбувся похорон Джорджа Флойда.

У США поховали Джорджа Флойда – відеорепортаж
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У США поховали Джорджа Флойда – відеорепортаж

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