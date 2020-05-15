Піший перехід «Шегині-Медика» на українсько-польському кордоні відновлює роботу опівночі 16 травня

Опівночі 16 травня Міжнародний пункт пропуску «Шегині-Медика» на українсько-польському кордоні відновлює роботу, наразі лише для пішого переходу. Автомобільне сполучення поки не працюватиме. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Пропуск транспорту на українсько-польському кордоні здійснюється у пунктах пропуску «Краковець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне», та «Ягодин-Дорогуськ».

Перетнути пішки пункти пропуску у «Краковці-Корчова», «Рава-Руській-Гребенне», як повідомила речник Мостиського загону, від 16 травня вже неможливо. На польській стороні громадян України забирали спеціальні автобуси, рейси яких скасують.

При перетині кордону необхідно дотримуватись правил карантину – мати маску, дотримуватись дистанції не менше аніж 1,5 метра між особами, які рухаються в пішки.